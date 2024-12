COMUNI RICICLONI, ALATRI SI CONFERMA TRA LE CITTÀ PIU’ VIRTUOSE DELLA PROVINCIA

In occasione della nona edizione dell’Ecoforum di Legambiente Lazio, tenutosi a Roma a Palazzo Grazioli lo scorso 11 dicembre, si è dibattuto di economia circolare attraverso l’analisi dei dati inerenti la produzione e la raccolta dei rifiuti nei comuni del Lazio. Protagoniste della giornata, le migliori esperienze del settore e le proposte concrete per lo sviluppo dell’economia circolare nel Lazio. Anche quest’anno sono stati premiati i Comuni “Rifiuti Free” e i Comuni “Ricicloni”, ossia gli enti che si sono distinti per l’efficacia delle azioni e delle prestazioni ottenute durante l’anno 2023, stimate attraverso O.R.So. – Osservatorio Rifiuti Sovraregionale. La provincia di Frosinone ha registrato un miglioramento di 1,7 punti percentuali, confermando il trend positivo e annoverando, inoltre, 6 comuni tra quelli “Rifiuti Free” e ben 30 “Ricicloni”. Tra i Comuni che si sono distinti, replicando e migliorando la propria performance rispetto all’anno passato, c’è anche Alatri che raggiunge i 72 punti percentuali, a testimonianza dell’efficacia delle politiche adottate dall’attuale amministrazione.

“Un risultato degno di nota quello raggiunto dalla città di Alatri – afferma Mattia Santucci, delegato FdI all’ambiente – si tratta di un punteggio del 72% che conferma la bontà delle azioni messe in campo dall’attuale amministrazione e che ci fa ben sperare per il futuro, la soglia minima dettata dai criteri di legge è, infatti, del 65%. Siamo convinti, comunque, che questo debba essere considerato un punto di partenza e non di arrivo: l’obiettivo è incrementare l’attività di raccolta differenziata efficientando le procedure e sensibilizzando i cittadini, così da creare un vero e proprio sistema virtuoso. Il nostro impegno per il benessere e la crescita della città di Alatri prosegue indefesso, nella consapevolezza che soltanto attraverso politiche lungimiranti che si occupino concretamente delle questioni cruciali per la città, si possano giungere a traguardi di rilievo”.