PD FROSINONE, FANTINI: “MI RICANDIDO AL CONGRESSO PROVINCIALE”

“È con grande orgoglio che annuncio ufficialmente la mia ricandidatura alla segreteria provinciale del Partito Democratico di Frosinone. Una candidatura ‘collettiva’, che nasce dal sostegno della nostra comunità: in queste settimane, segretari di circolo, dirigenti del partito, amministratori del territorio, membri della segreteria uscente e tanti militanti hanno condiviso con me la scelta di continuare insieme a far crescere il PD. L’obiettivo è dare seguito a quanto fatto finora, andando avanti nel lavoro di radicamento del Pd valorizzando le esperienze e le competenze e preparando una nuova classe dirigente, pronta a rispondere alle sfide del futuro. Ora è il momento di dare continuità, forti dell’esperienza maturata in questo straordinario percorso”.

Così in una nota Luca Fantini, già segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, che annuncia la sua ricandidatura in vista dell’imminente congresso.

“I circoli – prosegue – che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità e che ci hanno sostenuto in questi anni, saranno ancora i protagonisti di questo congresso e della nostra futura azione politica. Grazie al loro supporto abbiamo portato in questi quattro anni il Partito nelle piazze, abbiamo promosso confronti aperti e abbiamo lavorato con passione per ascoltare il territorio e provare a dare contributi utili e risposte.”

“Adesso, dobbiamo proseguire su questa strada. Dobbiamo essere motore dell’alternativa alle fallimentari destre di governo. Vogliamo un Partito che sia sempre più presente nei luoghi del conflitto sociale, che stia accanto ai lavoratori in questa fase drammatica, che risponda alle necessità dei cittadini, e che garantisca un futuro migliore per questo territorio. Penso alla crisi Stellantis e del settore dell’automotive e del suo indotto, come quello del settore della carta che genera ansia e incertezza sul futuro; ai tagli effettuati sui servizi sanitari a scapito di reparti di eccellenza, alla carenza del personale. Penso ai tanti giovani disoccupati, ai servizi essenziali per le persone fragili ancora più importanti nelle aree interne. Il PD che vogliamo deve essere capace di affrontare i grandi temi che riguardano i servizi di gestione idrica e dei rifiuti per efficentarli e ridurre le tariffe a carico dei cittadini.

Siamo un area interna del paese, da qui abbiamo avviato un coinvolgimento straordinario delle regioni limitrofe che hanno indicato anche alla segreteria nazionale la necessità di inserire nell’agenda politica del PD questo come tema prioritario per il 2025. Insieme nelle prossime giornate porteremo all’attenzione del congresso queste questioni. Lo faremo con l’entusiasmo di sempre e grazie non ai singoli, ma alla comunità che ho rappresentato e voglio continuare a rappresentare”.