COLDIRETTI LAZIO: CAMBIO AL VERTICE TRA IL DIRETTORE USCENTE SARA PARALUPPI E CARLO PICCHI

Lascia dopo sette anni la direzione di Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi, chiamata a ricoprire nuovi incarichi in Confederazione. Il passaggio di consegne con il nuovo direttore, Carlo Picchi, è avvenuto in occasione del consiglio direttivo di Coldiretti Lazio presso la Camera di Commercio di Roma, alla presenza del Segretario Generale, Vincenzo Gesmundo e del presidente della federazione regionale del Lazio e vicepresidente nazionale, David Granieri.

Alla guida della federazione regionale di Coldiretti subentra da gennaio, Carlo Picchi, quarantaduenne reatino, con una lunga esperienza quasi ventennale, segnata da numerosi incarichi di responsabilità. Un percorso iniziato in Coldiretti Rieti, sua città di origine, che da gennaio lo vedrà anche alla guida della federazione provinciale, dove ha lavorato per 11 anni, prima come segretario di zona e responsabile provinciale nel settore tecnico, poi nell’interprovinciale e a seguire responsabile regionale del Lazio, fino a ricoprire negli ultimi sette anni il ruolo di direttore della Coldiretti di Frosinone e Latina, dove è anche presidente dell’ITS Academy Fondazione Bio Campus. Le ultime due federazioni provinciali le lascerà dal prossimo gennaio, quando assumerà anche l’incarico di direttore di Coldiretti Roma.

“Ringrazio il Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo – spiega il nuovo direttore, Carlo Picchi – e il presidente della federazione regionale del Lazio, David Granieri, per la fiducia e aver pensato a me per un ruolo così importante, in una regione altrettanto importante e strategica. Ringrazio il direttore Sara Paraluppi, che in questi anni ha diretto la federazione del Lazio con grande passione e dedizione, facendo sentire a tutti noi il suo supporto e la sua presenza, che non è mai mancata, nonostante i suoi numerosi impegni a livello regionale. Proseguirò in continuità con il suo lavoro, continuando a far sentire la mia vicinanza ai colleghi, così come saremo accanto ai nostri soci e presenti sui territori, anche per comunicare le attività di Coldiretti a livello regionale, nazionale ed europeo”.

Il direttore uscente della federazione regionale del Lazio, Sara Paraluppi, è originaria di Mantova con una laurea in agraria e un’esperienza lavorativa di oltre vent’anni in Coldiretti.

“Ringrazio il presidente della federazione regionale e vicepresidente nazionale, David Granieri – spiega il direttore regionale uscente, Sara Paraluppi -, con il quale ho condiviso sette anni intensi di lavoro, segnati da un confronto quotidiano, costante e costruttivo. Un ringraziamento voglio rivolgerlo anche a tutto il consiglio regionale, ai nuovi direttori di Coldiretti Latina e Frosinone, Gerardo Dell’Orto e della federazione provinciale di Viterbo, Andrea Marconi, ai quali auguro buon lavoro. Ringrazio tutta la squadra dei direttori provinciali, che mi hanno accompagnato in questa sfida, con loro ho lavorato sempre con uno spirito di costruzione, rinnovamento e vivacità nel bene di questa regione, che ha un’agricoltura straordinaria e nulla da invidiare alle altre”.

Ad entrambi gli auguri di buon lavoro del presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. “Il direttore Sara Paraluppi – spiega Granieri – è sempre stata attiva e presente per me e per tutta la federazione regionale, con una capacità di lavoro che ci ha permesso di raggiungere i risultati che abbiamo ottenuto. Tutto questo ha fatto la differenza in una regione piuttosto complessa come è il Lazio. Approfitto per fare un augurio a Carlo Picchi, che conosce bene le difficoltà della nostra regione e rinnovo a lui la mia stessa disponibilità fornita al direttore uscente, che sarà funzionale nel lavoro di squadra che punta ad un unico grande interesse: quello della difesa dei nostri agricoltori”.

COMUNICATO STAMPA