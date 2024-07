Cisterna Estate 2024, doppio appuntamento con il Latium Festival

Dopo il successo dello scorso anno, doppio appuntamento con il Latium Festival per la “Cisterna Estate 2024”.

Oggi, mercoledì 31 luglio, e sabato, 3 agosto, tornano in scena musica, colori, arte, danza etnica e canti della tradizione popolare internazionale per animare le sfilate lungo Corso della Repubblica a partire dalle ore 21, e poi le esibizioni sul palco centrale di Piazza XIX Marzo.

Domani sarà la volta di Perù, Serbia e Cile; sabato invece di Costa Rica, Spagna, Kenya e Martinica accompagnati dagli sbandieratori del “Leone Rampante” di Cori.

Il Latium World Folkloric Festival – Musiche, Danze e Arti di Strada popolari del mondo per una cultura della Pace, della Solidarietà e della Tolleranza – CIOFF®, è una manifestazione di folklore intercontinentale creata nel 2007, che ogni anno consente l’incontro fra giovani provenienti da tutto il mondo, favorendo così la conoscenza reciproca di culture diverse, nel segno del dialogo e dell’accoglienza, all’insegna del bene supremo, la pace tra i popoli.

Il Festival per i suoi alti valori artistici ed organizzativi è riconosciuto dal CIOFF® mondiale (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels) ONG Partner Ufficiale dell’UNESCO, accreditata sempre presso l’UNESCO nel Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, ONG presente in circa 120 Paesi in tutto il mondo.

COMUNICATO STAMPA