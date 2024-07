Il Techno Racing Team in gara a Luckendorf in Germania

Dopo aver compiuto il giro di boa a Spoleto, ora il Campionato Europeo di Velocità in Salita (European Hill Climb Championship), farà tappa a Luckendorf in Germania. Si tratta probabilmente della gara più longeva d’Europa, visto che quella che si disputerà domenica 4 agosto, sarà la centounesima edizione. Luckendorf è un piccolo paese tedesco, situato nella regione della Sassonia, in mezzo ai monti Sittau e proprio questa particolarità rende le condizioni meteo molto instabili. Alla gara tedesca, prenderà parte anche il Techno Racing Team, con il pilota Williams Alonzi (Willy), che gareggerà in sella ad una Suzuki GSXR 750. Visto che Willy ha già gareggiato su questo tracciato nella passata stagione, cerchiamo di farci spiegare da lui le particolarità di questa salita. “In realtà l’anno scorso la gara non si disputò, a causa delle forti piogge che per l’intero week end colpirono la zona di gara e la classifica fu redatta in base ai tempi delle prove. Il tracciato della competizione, può essere tranquillamente diviso in due parti distinte, una prima parte che va dalla partenza fino a un chilometro e mezzo, è un lungo rettilineo con una pendenza lieve, e qui chiaramente saranno le potenze a fare la differenza, il secondo tratto lungo anch’esso circa un chilometro e mezzo, presenta un dislivello più importante, con due tornanti ed un susseguirsi di diverse curve, fino all’ingresso del paese, dove è posto l’arrivo e quindi nel secondo tratto il fattore bravura del pilota, avrà la meglio sul fattore potenza”. Willy riguardo all’andamento del campionato cosa ci dici? “Nell’ultima gara a Spoleto, i miei rivali tedeschi e austriaci non c’erano, per cui la classifica non si è mossa, ma probabilmente proprio in Germania si potrebbero decidere le sorti del campionato, noi ce la metteremo tutta, ma è chiaro che in casa altrui, non è mai facile”. Il programma come sempre seguirà il seguente copione: venerdi verifiche amministrative e tecniche, sabato prove e domenica le due manches di gara. Come ha già detto il pilota ciociaro, il meteo in questa regione è molto variabile, per cui sarà fondamentale avere sempre un’occhio al cielo. Memorizzare un tracciato in poche ore non è cosa semplice, e quindi una gara bagnata non sarebbe certo d’aiuto per il pilota del TRT. Ora non resta che attendere domenica pomeriggio, per vedere l’esito di questa trasferta tedesca per il Techno Racing Team e per il suo pilota.

COMUNICATO STAMPA