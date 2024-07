Cassino – Stellantis, audizione in Regione: la posizione dell’Ugl Metalmeccanici

Preoccupazione per il presente il futuro della stabilimento Stellantis di Cassino è stata espressa dall’UGL Metalmeccanici di Frosinone durante l’audizione della XI Commissione Regionale presieduta dall’On. Enrico Tiero, che ha riunito i sindacati e i sindaci del territorio cassinate per riferire sulla situazione della fabbrica automobilistica.

Presenti anche la Provincia di Frosinone, le associazioni datoriali e l’assessore Roberta Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione.

L’andamento produttivo dello stabilimento ha visto un calo del 40% – sottolinea il Segretario Provinciale UGL Metalmeccanici Frosinone Gerardo Minotti – e questo, come abbiamo riferito alla commissione, ci preoccupa non poco. Si apre il periodo di stop produttivo e di cassa integrazione, si tornerà a lavoro a Settembre, con un organico probabilmente ridotto all’osso per via dei tanti lavoratori che hanno chiesto di andare via”.

Manca chiarezza, in particolare, sulla produzione dell’elettrico che oltre ad essere ancora incerta, spiega Minotti, “non risolverebbe la crisi di Cassino perché i volumi sarebbero comunque bassi con ripercussioni negative anche per l’indotto”.

Un plauso all’iniziativa della Commissione: “E’ un bene che politica regionale, sindaci e sindacati facciano fronte comune per tentare di migliorare la produzione dello stabilimento cassinate. A nostro parere occorre pensare a qualcosa di diverso, a nuovi investimenti, per far sì che si possa tornare ad assumere personale”.

La Commissione si farà portavoce delle istanze del territorio presso il Governo ed il Ministro Urso, nel prossimo incontro che si terrà al Mimit il 7 agosto.