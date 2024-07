Ceprano – Ok la progetto “Manteniamo pulita la nostra città”

COLUCCI: “PRESTO I MODULI PER I VOLONTARI CHE VORRANNO ADERIRE”.

Con la delibera di giunta numero 77 il comune di Ceprano ha istituito l’iniziativa “Manteniamo pulita la nostra città”. Una iniziativa volta ad integrare le attività di pulizia e decoro del bene comune, appannaggio della struttura tecnica dell’Amministrazione, con l’opera di cittadini volontari che vorranno aderire. L’iniziativa, le cui modalità e date verranno comunicate in un secondo momento, vuole invitare i cittadini ad essere parte attiva della cura di Ceprano e del suo ambiente.

“Riteniamo il decoro e la pulizia della città un punto imprescindibile della nostra azione amministrativa. – Ha spiegato il sindaco Colucci – Coinvolgere i cittadini, secondo regole ben precise, è un modo per accelerare il processo e rendere tutti più responsabili. Sappiamo che non è questa la soluzione, ma siamo certi che può essere una delle tante che stiamo studiando”. In quelle giornate i cittadini che aderiranno, presteranno la loro opera guidati dagli operai che forniranno loro strumenti ed indicazioni. La modulistica attraverso la quale aderire e nella quale saranno inserite tutte le informazioni di sorta, a breve sarà presente sul portale istituzionale e nella sede del Municipio.

L’occasione vuole essere anche propizia per rilanciare il tema della manutenzione e dell’apporto che tutti possono dare alla pulizia della città, in un quadro che vede pochi uomini e mezzi a disposizione. “Al di là dei cittadini volenterosi che vorranno aderire – ha concluso il sindaco – ci sono quei cittadini che devono rispettare le regole e parlo dei frontisti, ovvero proprietari di terreni a ridosso delle strade e del patrimonio comunale: a breve rilanceremo con un avviso l’ordinanza già vigente sul rispetto delle regole relative allo sfalcio delle erbe e la pulizia dei fossati”.

