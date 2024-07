Roccasecca, di nuovo vandalizzata l’area giochi di piazza Mercato

Il sindaco Sacco: “Non la daremo vinta a coloro che non vogliono la crescita della nostra città: interverremo subito per sistemarla, ma occorre un’assunzione di responsabilità collettiva”

Era stata risistemata da poco, giusto una settimana fa, ultimo degli interventi di messa in sicurezza a seguito di episodi di danneggiamento e di vandalismo. Non c’è pace per l’area giochi di piazza Mercato a Roccasecca: la scorsa notte di nuovo vandalizzata, con il Comune costretto a intervenire e a vietare l’utilizzo di una delle gioistrine presenti, in attesa della sistemazione che avverrà nei prossimi giorni.

“È sconfortante – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – dover registrare l’ennesimo episodio di danneggiamento dell’area giochi di piazza Mercato, risistemata solo alcuni giorni fa.

Come istituzione possiamo fare molto per favorire la cittadinanza responsabile: creare spazi di socialità, metterli in sicurezza e videosorvegliarli. Ma di fronte ad atteggiamenti come questi serve anche altro. Serve la collaborazione delle famiglie. Bisogna dare dei segnali a questi ragazzi. Bisogna spiegare l’importanza di preservare i beni comuni. E ogni tanto bisogna anche ricorrere a quelle salutari punizioni che i genitori riservavano alle nostre generazioni e che ci hanno permesso di crescere con un maggior senso di rispetto per le cose che appartengono a tutti. Senza un’assunzione collettiva di responsabilità, altrimenti non possiamo contrastare efficacemente questi gesti. Naturalmente interverremo di nuovo per ripristinare la funzionalità dell’area giochi. Ci dispiace per tutti quei bambini e quelle bambine che utilizzavano l’area solamente per divertirsi. Il danno più grande di comportamenti del genere ricade soprattutto su di loro”.

“Quando mi sono candidato alla guida di questa città – ha concluso Sacco – l’ho fatto non solo per cambiare Roccasecca nell’aspetto esteriore, realizzando nuove opere e attivando nuovi servizi, ma anche per cambiare l’approccio quotidiano. Non intervenire e risistemare subito l’area significherebbe abbandonare quest’obiettivo e darla vinta a chi non considera a dovere l’importanza di salvaguardare i beni comuni. Sarebbe stato più semplice dire, chiudo l’area e basta. Siamo intervenuti diverse volte, il nostro l’abbiamo fatto. Ma non sarei stato a posto con la mia coscienza di sindaco, perché sarebbe passato un messaggio sbagliato, come se mi volessi girare dall’altra parte rispetto a un problema che c’è. Invece voglio affrontarlo di petto e sfidare questi atteggiamenti. L’area verrà messa in sicurezza ancora una volta. Non la daremo vinta a chi non vole bene a Roccasecca, e a chi invece di farla crescere, adotta comportamenti nel senso contrario”.

