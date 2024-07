UGL Sanità. Avviso Assistenti Amministrativi Asl annullato: uno sperpero di denaro pubblico e grave danno ai partecipanti

ASL Frosinone: aspettative disilluse!!!

Ormai è certo, l’avviso pubblico per l’assunzione di 25 assistenti amministrativi non avrà l’esito che i tanti partecipanti speravano, che dire, la ASL di Frosinone espleta avvisi pubblici anche quando non servono, spendendo soldi pur sapendo che non avranno mai un seguito.

E così l’avviso per i 25 assistenti amministrativi a tempo determinato verrà annullato perché l’attuale dirigenza dell’Azienda Sanitaria Locale ciociara sembra decisa ad attingere alla graduatoria della Roma 1.

Uno sperpero inutile di denaro pubblico, una illusione lunga mesi per partecipanti all’avviso che hanno investito risorse, tempo, energie con la speranza di poter avere un posto di lavoro.

Il concorso della Roma 1 è stato indetto il 07/01/2020, La graduatoria è stata approvata ad agosto 2023 e allora perché è stata permesso lo svolgimento della prova pratica del 12 settembre a Roma in presenza di graduatoria utile? Perché sono stati svolti tutti gli orali ben sapendo che la graduatoria non sarebbe mai stata pubblicata? Chi risponderà dei denari spesi inutilmente e dei danni cagionati ai partecipanti dell’avviso? Perché dare false aspettative a giovani speranzosi di un posto di lavoro?:

Il segretario prov.le Rosa Roccatani

COMUNICATO STAMPA