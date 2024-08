Cassino, prevenzione e controlli straordinari dei Carabinieri nel centro cittadino e nella Valle dei Santi

Controlli intensificati da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cassino (FR). Il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti sono stati impegnati tra venerdì e sabato nel centro di Cassino e nei paesi della c.d. Valle dei Santi in un controllo straordinario del territorio. Obiettivo dell’attività la vigilanza sui condomini e le abitazioni lasciate incustodite, per la partenza in ferie dei proprietari, nel centro urbano e nelle aree, anche periferiche, maggiormente colpite da furti. I militari hanno posto l’attenzione anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti controllando i punti di ritrovo dei giovani per impedire in verificarsi di episodi di disturbo della “quiete”, ubriachezza molesta e l’abbandono dei rifiuti, tipici della “cattiva movida”. I controlli alla circolazione stradale, con posti di controllo sulle principali vie di comunicazione, hanno consentito di elevare anche diverse contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.

Nel corso dei servizi, complessivamente sono stati controllati oltre 50 veicoli ed identificate più di 100 persone. Due giovani sorpresi con fare sospetto in orario notturno in una strada periferica del cassinate sono stati allontanati con FVO ed a loro carico, non avendo fornito contezza del motivo della loro presenza in località diversa dal luogo di abituale dimora, è stata inoltrata alla Questura di Frosinone la proposta per il divieto di ritorno in quel centro per anni 3.

Le attività di prevenzione continueranno anche nelle prossime settimane, nell’ambito di un piano di controllo straordinario del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone.

Massimo è l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cassino per il contrasto di ogni forma di illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della popolazione del cassinate.

COMUNICATO STAMPA