Un incidente stradale e’ avvenuto poco fa a Castelliri in via Selva all’altezza del semaforo, a rimanere coinvolti due auto ed una persona e’ rimasta gravemente ferita, tanto che i sanitari del 118 sul luogo del sinistro hanno chiesto l’intervento di una eliambulanza, che e’ atterrata nelle vicinanze dell’incidente. Sul posto i militi della stazione di Isola del Liri per stabilire la dinamica del bruttissimo incidente.

news in aggiornamento – foto archivio