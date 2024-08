Questa mattina alle ore 9.30 circa, in via Santa Maria Salome a Castelliri, si è verificato un incidente stradale tra una moto e un’auto, coinvolte un Alfa Mito condotta da un 28enne di Castelliri e una moto Kawasaki 750 condotta da un 20enne di Veroli con a bordo una giovane passeggera 18enne di Isola del Liri. La ragazza è trasportata dall’eliambulanza al Gemelli di Roma in codice rosso per trauma spalla torace. Sul posto i Carabinieri della stazione di Isola del Liri per i rilievi del caso.

