Caldo torrido, malori fatali sulla spiaggia: morti due bagnanti

Due morti per malore in spiaggia. Mattinata drammatica sul litorale ionico di Porto Cesareo, nel Salento. Non è bastato il tempestivo intervento di bagnini, servizio spiaggia e bagnanti del Lido Tabù, impegnati per oltre un’ora nel tentativo di salvare la vita ad un uomo che aveva avuto un malore in acqua a pochi metri dalla battigia. Deceduto il 70nne F.P., originario di Brindisi, storico cliente dello stabilimento.L’uomo aveva cercato refrigerio in acqua dal caldo odierno, con temperature che superano i 40 gradi, ma un improvviso malore lo ha tramortito.Immediati i soccorsi dei ragazzi del salvataggio del Tabù che con ogni mezzo, per oltre mezz’ora hanno cercato in tutti modi di rianimarlo effettuando sia il massaggio cardiaco sia utilizzando i defribrillatore in dotazione dello stabilimento. Poi l’arrivo di due ambulanze del 118. I sanitari hanno continuato le manovre salvavita ma per l’uomo purtroppo, già cardiopatico, non c’è stato più nulla da fare. E sulla spiaggia è calato il silenzio.Tragedia verso le 10 anche sulla spiaggia di panepomodoro a Bari. Inutili i tentativi di rianimazione posti in essere nell’immediatezza anche dal 118 prontamente sul posto con la Polizia Locale. Informata l’autorità giudiziaria sui fatti accaduti. (Leggo)

Correlati