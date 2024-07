Grazie al presidente Rocca abbiamo approvato fabbisogno di posti letto ospedalieri 2024-2025, Ciacciarelli: “Importante risultato”

“Abbiamo provveduto ad approvare in Giunta Regionale del Lazio la definizione del fabbisogno di posti letto ospedalieri per gli anni 2024-2025, un atto necessario per adeguare, sulla base del criterio di 5 posti letto ogni 1000 abitanti, il numero complessivo di posti letto ospedalieri alla popolazione di abitanti residenti nella Regione Lazio, così da rendere l’assistenza ospedaliera adeguata alle esigenze ed alle caratteristiche dei territori in cui è destinata a concretizzarsi.

In particolare, rispetto gli attuali 25.631 posti letto già autorizzati, si prevede in tutto il Lazio un incremento per 2.943 posti letto, raggiungendo complessivamente 28.574 posti letto.

Un importante risultato è stato raggiunto per la Provincia di Frosinone, prevedendo, rispetto il fabbisogno di posti attualmente autorizzati, pari a 1553 posti, ulteriori 178 posti letto, di cui 80 Destinati ad AFO Medica, 44 chirurgia, 7 critica, 17 lungodegenza e 30 per la riabilitazione.

Si conferma la volontà del Governo Regionale del Lazio di interventi in modo rapido e concreto per rendere il servizio sanitario, dopo anni di ritardi, al passo con i tempi ed adeguato alle esigenze del nostro territorio e dei nostri cittadini.

Ringrazio il Presidente Rocca per aver consentito di arrivare a definire tale importante provvedimento.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA