Roccasecca, Sacco scrive a Tommaso Tanzilli neo presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato

Nella missiva viene ricordata anche l’origine roccaseccana del manager: “Buon lavoro anche a nome dell’intera città”.Il sindaco ricorda anche il progetto dell’alta velocità a San Vito

Il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco ha scritto, in data odierna, una lettera ial nuovo presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli insediatosi da pochi giorni.

Tommaso Tanzilli ha origini roccaseccane e Sacco ha voluto inviargli gli auguri di buon lavoro a nome di tutta la città per il prestigioso incarico.

“A nome della città di Roccasecca – scrive Sacco nella missiva – le rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per l’importante ruolo al quale è stato chiamato, ossia la presidenza del Gruppo Ferrovie dello Stato. Un ruolo prestigioso che premia le indubbie qualità manageriali dimostrate nella sua lunga e importante carriera e che riempie di orgoglio anche la nostra città, viste le sue origini roccaseccane”.

Inoltre, il sindaco Sacco ha voluto esternare al neo presidente la richiesta di una visita a Roccasecca per un sopralluogo alla stazione ferroviaria.

“Trattandosi di uno scalo importante sulla tratta Cassino-Roma e soprattutto di collegamento con la direttrice Sora-Avezzano, come diciamo già da tempo, necessita di interventi di riqualificazione e di ammodernamento non più rinviabili, considerato il bacino di utenza e di viaggiatori che interessa la stazione di Roccasecca quotidianamente”.

Ma non si fermano qui le richieste di Sacco: “Senza considerare che l’incontro potrebbe allargarsi a quel progetto, mai chiuso nel cassetto, della realizzazione di una stazione dell’alta velocità, già pronta in località San Vito, che farebbe fare al nostro territorio quel salto di qualità in termini di crescita economica, occupazionale e turistica che merita e che sarebbe la migliore risposta per affrontare le crisi che purtroppo investono il Cassinate”.

“La stazione ferroviaria di Roccasecca è centrale nel sistema dei collegamenti territoriali – ha spiega Sacco – è proprio per questo ha bisogno di un investimento importante che la rende adeguata al numero di viaggiatori che ogni giorno la utilizzano. Come amministrazione comunale abbiamo potenziato il sistema dei parcheggi, come abbiamo già richiesto in passato, ora occorre lo sforzo del gruppo di Ferrovie per la riqualificazione”.

“Non solo – conclude il primo cittadino – continuiamo a tenere vivo il progetto della stazione dell’alta velocità in località San Vito. Si parla tanto di idee per il rilancio della nostra terra, progetti bellissimi ma che hanno tutti la caratteristica di essere sulla carta e da realizzare. Quello della stazione alta velocità a Roccasecca è in controtendenza: già c’è, bisogna solo concretizzarlo. Può essere il punto di partenza di una nuova visione dello sviluppo locale che punta sulle infrastrutture e che prevede anche la realizzazione della direttrice con Stellantis-Mof e del casello autostradale di Roccasecca. Se non si punta in alto, se non si investe in una nuova visione legata alla logistica, non si cambia la storia di questa terra”.

COMUNICATO STAMPA