Cadavere sui binari di Roma Termini, indaga la polizia. Circolazione dei treni sospesa e possibili ritardi

La circolazione dei treni a Roma Termini è sospesa per accertamenti dell’Autorità giudiziaria dopo che è stato constatato il ritrovamento del cadavere di una donna, al momento non ancora identificata. È quanto riporta il sito Infomobilità di Trenitalia. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi e alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti. Alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati tra Roma Tiburtina e Napoli via Roma Prenestina e non fermare a Roma Termini. I passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Anche i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare ritardi. Il corpo èstato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, 18 agosto. Non appena è stato notato il cadavere, gli agenti della PolFer e delle forze dell’ordine hanno raggiunto la vittima e hanno iniziato l’indagine. Ancora non è chiaro cosa sia avvenuto. Fonte leggo.it – foto web

Correlati