Concorso ARES 118 per 143 autisti di ambulanza 2024: Bando

È stato indetto il concorso ARES 118 per 143 autisti di ambulanza 2024, con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

La selezione pubblica, in particolare, è finalizzata al reclutamento di Operatori tecnici specializzati – autisti d’ambulanza, da inquadrare nell’Area degli Operatori.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 31 agosto 2024 in quanto il termine, inizialmente fissato per il 12 agosto, è stato prorogato.



Vediamo i requisiti richiesti, come si svolge l’iter selettivo, come presentare la domanda di partecipazione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile.

COSA FA L’AUTISTA DI AMBULANZA ARES 118

L’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (Ares) 118 della Regione Lazio ha dunque indetto un concorso per l’assunzione di 143 autisti di ambulanza.

Il personale impiegato quale Operatore Tecnico Specializzato, Autista di Ambulanza, oltre che deputato alla guida del mezzo di soccorso, è anche tenuto a svolgere le seguenti attività:

Verifica e controlla, ad ogni inizio turno, l’efficienza e l’operatività del mezzo compilando la scheda operativa del fascicolo del veicolo assegnato;

compilando la scheda operativa del fascicolo del veicolo assegnato; Registra l’attività contrassegnando nel fascicolo del veicolo;

Compila e custodisce la documentazione riguardante il mezzo;

Provvede al lavaggio esterno e della cabina guida del mezzo di soccorso;

Controlla il funzionamento dell’apparato radio e mantiene i contatti con la Centrale Operativa su indicazione del team leader;

Coadiuva l’infermiere in tutte le attività di soccorso;

Adatta la guida allo stato del paziente trasportato;

Si fa garante della tempestività degli interventi di soccorso e segnala in Centrale Operativa eventuali difficoltà.

REQUISITI RICHIESTI

Possono partecipare al concorso ARES 118 per autisti 2024 le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; avere un’età non superiore al limite ordinamentale di 65 anni;

aver assolto agli obblighi di leva;

idoneità psicofisica all’impiego;

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

di essere sottoposto a procedimenti penali in corso; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né dichiarati decaduti o interdetti o licenziati da impiego pubblico per le ragioni indicate sul bando;

destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né dichiarati decaduti o interdetti o licenziati da impiego pubblico per le ragioni indicate sul bando; godimento dei diritti civili e politic i anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

i anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; adeguata conoscenza della lingua italiana.

REQUISITI SPECIFICI

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) e/o assolvimento dell’obbligo scolastico ;

; cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private; patente di tipo B in corso di validità.

COME SI SVOLGE LA SELEZIONE

La selezione consisterà nella valutazione dei titoli e nello svolgimento di 2 prove d’esame, ovvero:

una prova pratica: modalità di guida di un’ambulanza con slalom dinamico in avanti, retromarcia con parcheggio, impostazione traiettorie, percorrenza in curva, passaggio in strettoie e frenata modulata;

con slalom dinamico in avanti, retromarcia con parcheggio, impostazione traiettorie, percorrenza in curva, passaggio in strettoie e frenata modulata; una prova orale sui seguenti argomenti attinenti lo specifico profilo professionale:

– significato, finalità ed uso della strumentazione in dotazione;

– verifica, controllo e piccola manutenzione dei mezzi;

– Codice della strada e conoscenza delle normative che regolano la guida in emergenza, nonché la conoscenza delle tecnologie per la sicurezza della guida;

– nozioni generali riguardanti i servizi di emergenza;

– principali manovre e tecniche di primo soccorso.

Nel corso della prova orale verrà accertata anche la conoscenza elementare della lingua inglese e della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La presente selezione pubblica rispetta le nuove regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso ARES 118 per 143 autisti ambulanza 2024 deve essere presentata entro il 31 agosto 2024 (il termine inizialmente fissato al 12 agosto è stato prorogato dal BURL num. 59 del 23/07/2024) esclusivamente in via telematica, collegandosi all’apposita piattaforma disponibile in questa pagina.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID.

Inoltre, per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento del contributo di partecipazione di € 10,00.

Durante la compilazione della domanda, il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.

E’ sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Chi ne fosse sprovvisto può leggere in questo articolo come ottenerne uno in soli 30 minuti, da casa.

È stato indetto il concorso ARES 118 per 143 autisti di ambulanza 2024, con contratti di lavoro a tempo indeterminato. La selezione pubblica, in particolare, è finalizzata al reclutamento di Operatori tecnici specializzati – autisti d’ambulanza, da inquadrare nell’Area degli Operatori. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 31 agosto 2024 in quanto il termine, inizialmente fissato per il 12 agosto, è stato prorogato. Vediamo i requisiti richiesti, come si svolge l’iter selettivo, come presentare la domanda di partecipazione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile. COSA FA L’AUTISTA DI AMBULANZA ARES 118

L’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (Ares) 118 della Regione Lazio ha dunque indetto un concorso per l’assunzione di 143 autisti di ambulanza. Il personale impiegato quale Operatore Tecnico Specializzato, Autista di Ambulanza, oltre che deputato alla guida del mezzo di soccorso, è anche tenuto a svolgere le seguenti attività: Verifica e controlla, ad ogni inizio turno, l’efficienza e l’operatività del mezzo compilando la scheda operativa del fascicolo del veicolo assegnato;

Registra l’attività contrassegnando nel fascicolo del veicolo;

Compila e custodisce la documentazione riguardante il mezzo;

Provvede al lavaggio esterno e della cabina guida del mezzo di soccorso;

Controlla il funzionamento dell’apparato radio e mantiene i contatti con la Centrale Operativa su indicazione del team leader;

Coadiuva l’infermiere in tutte le attività di soccorso;

Adatta la guida allo stato del paziente trasportato;

Si fa garante della tempestività degli interventi di soccorso e segnala in Centrale Operativa eventuali difficoltà.

adv REQUISITI RICHIESTI

Possono partecipare al concorso ARES 118 per autisti 2024 le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

avere un’età non superiore al limite ordinamentale di 65 anni;

aver assolto agli obblighi di leva;

idoneità psicofisica all’impiego;

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né dichiarati decaduti o interdetti o licenziati da impiego pubblico per le ragioni indicate sul bando;

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

adeguata conoscenza della lingua italiana.

adv REQUISITI SPECIFICI

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) e/o assolvimento dell’obbligo scolastico;

cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

patente di tipo B in corso di validità.

adv COME SI SVOLGE LA SELEZIONE

La selezione consisterà nella valutazione dei titoli e nello svolgimento di 2 prove d’esame, ovvero: una prova pratica: modalità di guida di un’ambulanza con slalom dinamico in avanti, retromarcia con parcheggio, impostazione traiettorie, percorrenza in curva, passaggio in strettoie e frenata modulata;

una prova orale sui seguenti argomenti attinenti lo specifico profilo professionale:

– significato, finalità ed uso della strumentazione in dotazione;

– verifica, controllo e piccola manutenzione dei mezzi;

– Codice della strada e conoscenza delle normative che regolano la guida in emergenza, nonché la conoscenza delle tecnologie per la sicurezza della guida;

– nozioni generali riguardanti i servizi di emergenza;

– principali manovre e tecniche di primo soccorso.

Nel corso della prova orale verrà accertata anche la conoscenza elementare della lingua inglese e della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

BANDO CONCORSO ARES 118 PER AUTISTI 2024

Tutti gli interessati al concorso ARES 118 per autisti 2024 sono invitati a leggere con attenzione il testo integrale del BANDO (Pdf 8000 KB).

Segnaliamo per completezza informativa che lo stesso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 12 luglio 2024 e in versione integrale sul sito web dell’Ente, in questa sezione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il calendario del concorso sarà notificato agli interessati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet di ARES 118, sezione “Bandi e Concorsi, sottovoce Concorsi in Corso”, e tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — “Concorsi ed Esami”, non meno di 20 giorni prima dello svolgimento delle prove.

FONTE TICONSIGLIO.COM