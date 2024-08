Regione Lazio, approvato protocollo di intesa con il CONI per la diffusione della pratica sportiva

Prosegue l’impegno della Regione Lazio per la diffusione della pratica e della cultura sportiva come strumento sociale e per il benessere psicofisico.Su proposta dell’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e Transizione Energetica, Elena Palazzo, la Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha infatti approvato la delibera che contiene lo schema di protocollo d’intesa con il Coni per la realizzazione di un programma di promozione sportiva inerente allo sport di cittadinanza e all’inclusione sociale per l’anno 2024.«Attraverso la sottoscrizione del protocollo – spiega l’assessore Elena Palazzo – diamo continuità alle attività di promozione sportiva realizzate nelle annualità precedenti, con l’obiettivo di favorire la cultura e il diritto alla pratica sportiva, l’integrazione sociale e il contrasto a tutte le forme di discriminazione».«Restano inoltre centrali – ha proseguito l’assessore Elena Palazzo – l’attenzione per la promozione del benessere psico-fisico personale e della comunità, la lealtà sportiva, la valorizzazione delle diversità e delle unicità, la non violenza e il rispetto delle regole. Si tratta di obiettivi che riteniamo essenziali; per questo ringrazio il Coni che è al nostro fianco per un’azione che riconosca allo sport un ruolo di assoluta importanza e centralità», conclude l’assessore Palazzo.

