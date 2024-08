Boville Ernica, domani il secondo appuntamento con l’isola ecologica itinerante

Nuovo piano per la gestione dei rifiuti, sabato 3 agosto 2024, dalle ore 8 alle ore 12, si terrà il secondo appuntamento con l’isola ecologica itinerante presso l’Area Camper sottostante le terrazze del belvedere del centro storico.

Il servizio, gratuito per le utenze domestiche, viene erogato ogni primo sabato del mese e permette il conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE (elettrodomestici).

Ciascun utente può conferire al massimo tre pezzi di ingombranti e tre pezzi di RAEE.

Il sindaco Enzo Perciballi invita tutti i cittadini a sfruttare questa opportunità: “L’isola ecologica itinerante è un servizio fondamentale per mantenere pulito il nostro paese e stimolare la cittadinanza ad essere sempre più rispettosa dell’ambiente. Per l’occasione ricordo a tutti che è molto importante conferire i rifiuti in modo corretto e rispettare le regole”.

Inoltre, il primo cittadino sottolinea che, nonostante l’incremento dei costi di smaltimento, l’Amministrazione ha deciso di non aumentare la tassa sui rifiuti, già molto contenuta, confermando il proprio impegno per un servizio efficiente e sostenibile.

Resta comunque attivo il servizio di ritiro a domicilio chiamando il numero verde 800 132 242

COMUNICATO STAMPA