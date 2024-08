Terremoto a Cosenza, scossa 5.0 a Pietrapaola. Avvertita in tutta la Calabria e anche in Sicilia e Puglia. Il sindaco: «Momenti di panico»

Una forte scossa di terremoto si è verificata alle 21.43 a Pietrapaola, in provincia di Cosenza. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la magnitudo del sisma si attesta sui 5.0. Il terremoto è stato localizzato a 3 km da Pietrapola, a una profondità di 21 km.

Le parole del primo cittadino

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso alla Rai: «In questo momento sono in strada, qui a Cosenza la scossa è stata sentita in modo meno forte rispetto ad altre parti.Nella nostra città non ci sono situazioni allarmanti, so che in altre zone fuori da Cosenza la gente è scesa in strada e si sono registrate situazioni di maggiore panico ma al momento non abbiamo notizie di situazioni allarmanti». Lo ha detto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, intervenendo a Rainews.

«Non ci risultano danni»

«A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 21.43 di oggi, giovedì 1 agosto, a 3 km da Pietrapaola (Cosenza), con magnitudo 5.0, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche non risulterebbero segnalazioni di danni a persone o cose. Il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato per le ore 23 l’Unità di crisi, per fare il punto con le autorità locali e con le strutture operative di protezione civile». Lo rende noto un comunicato del Dipartimento della protezione civile. Fonte leggo,it