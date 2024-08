Via Appia Regina Viarum, “secondo tempo per Cisterna”

Il Sindaco Mantini e l’assessora alla cultura Innamorato presenti all’evento di ieri per l’iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Conoscere approfonditamente le motivazioni che hanno portato l’ICOMOS (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti), Organizzazione non governativa a stralciare il quarto tratto denominato “La Via Appia nella Pianura Pontina con diramazione per Norba” che interessa, tra gli altri, il Comune di Cisterna.

Ma, soprattutto, la promessa strappata al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e al Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi di essere “già a pieno titolo nella Via Appia Regina Viarum”, perché fa testo il protocollo che il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini aveva già sottoscritto, con gli altri Sindaci, il 10 gennaio 2023 al Complesso Monumentale delle Terme di Diocleziano.

Sono le risultanze dell’evento che si è tenuto ieri al Mausoleo di Cecilia Metella a Roma, per l’iscrizione del sito della Via Appia Regina Viarum nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, a cui hanno partecipato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessora alla cultura Maria Innamorato.

«Abbiamo avuto rassicurazioni dal Ministro Sangiuliano e dal Sottosegretario Mazzi che è già stata attivata la procedura per l’inserimento del nostro tratto di Via Appia nella lista del patrimonio UNESCO – hanno dichiarato il Sindaco Valentino Mantini e l’assessora alla cultura Maria Innamorato –: subito dopo la pausa estiva sarà formalizzato un incontro per l’avvio dell’iter di riconoscimento che si suppone possa concludersi, come detto, entro l’autunno del 2025. Di fatto è stato creato un grave vuoto tra Roma e Terracina e non siamo disposti a mollare su una questione di dignità e di rispetto della nostra comunità. Ci siamo sentiti beffeggiati da una decisione che reputiamo di scarsissima conoscenza storica, archeologica e anche della tradizione cristiana visto il passaggio di San Paolo a Tres Tabernae, riportato negli Atti degli Apostoli».

Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini insieme con il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli che si ringrazia, hanno consegnato una lettera al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, per il raggiungimento del riconoscimento dei tratti della Via Appia ad oggi esclusi dalla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

