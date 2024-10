Bambino di 3 anni travolto da un suv, il pirata scappa e va a cena con la moglie: arrestato a tavola

Travolge con il suv un bambino di tre anni e scappa. Poco più tardi viene arrestato. Stava cenando a casa della cognata a Guidonia Montecelio insieme alla moglie. Gli investigatori, dopo rapide indagini, l’hanno rintracciato e messo in manette. Come riporta il Messaggero, sia il piccolo (operato d’urgenza alla testa e ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Bambino Gesù) sia il pirata sono di origini cinesi. L’incidente è avvenuto domenica scorsa, al termine della funzione della chiesa Evangelica al Prenestino.A chiamare per primo i soccorsi è stato un testimone, un altro fedele presente alla funzione. Gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza e hanno notato un Suv Mercedes fermarsi in prossimità del cancello. Quindi un uomo scendere dal mezzo, guardare sotto il veicolo, per poi risalire in auto e sfrecciare via verso la via Prenestina. Gli investigatori hanno così ricostruito la via di fuga del pirata della strada. Fonte leggo.it – foto archivio

