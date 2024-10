Orvieto Laurea Campione italiano Scarafone

Nell’ultimo atto del CIVM Alberto Scarafone si laurea Campione Italiano per la seconda volta in questa stagione.

Dopo il titolo vinto nell’italiano Supersalita, domenica nella Cronoscalata Della Castellana ha primeggiato anche nel CIVM CN 2000.

C’è grande soddisfazione in Casa Scarafone una vera Family Race questo risultato è un insieme di tasselli in primis il Team Paco74corse per la professionalità nel loro lavoro,poi la Scuderia VimotorsportASD per il supporto sportivo e per finire una minima parte al nostro lavoro di comunicazione mediatica.

Adesso la parola a Scarafone:

Con la cronosclata di Orvieto si è chiuso definitivamente la stagione delle cronosclate,

Sabato nelle prove ho cercato di riprendere un po’ la mano visto i due mesi di stop sia in prove 1 e in prove 2 la strada era molto umida e scivolosa ma comunque ci è servito in vista della gara di ieri.

Domenica mattina in gara 1 alcuni tratti umidi e alcuni asciutti eravamo sicuri già di poter salire sul gradino più alto senza prendere alcun rischio e così è stato, in gara 2 ho cercato di migliorare un pochino e ci sono riuscito.

Vincere due titoli in un solo anno è una cosa davvero bellissima.

Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato a partire dal Team Paco74, alla scuderia Vimotorsport e alla mia famiglia, senza di loro sicuramente non sarei riuscito ad arrivare fin qui.

Ringrazio la drcsportmanagement per aver creduto in noi e niente è veramente un risultato stagionale che meglio non poteva andare.

Il 2 titoli di quest’anno non sono solo miei ma di tutta la squadra.

Grazie grazie a tutti.

COMUNICATO STAMPA DRCsportmanagement.it