Roccasecca, successo per le “Cantine de ‘na vota”: boom di presenze nel borgo Castello

Il presidente della Pro Loco Torriero: “La soddisfazione più grande: vedere un paese intero, senza distinzioni, che lavora per valorizzare il territorio”

Non ha tradito le attese la diciannovesima edizione delle Cantine de ‘na vota, la storica manifestazione enogastronomica organizzata dalla Pro Loco di Roccasecca nel suggestivo scenario del borgo Castello. Complice la bellissima giornata di sole, sono state tantissime le presenze tra i vicoli, le stradine e i largari del centro storico. Prese d’assalto le postazioni gastronomiche e le cantine dove si poteva gustare dell’ottimo vino.

Musica, animazione, artigianato e spettacoli hanno arricchito l’evento. Molto gradita è stata anche la proposta della visita guidata del borgo, attraverso il narratore del territorio Angelo Ciampa. Apprezzato anche l’allestimento nell’assolato largo Teodora, con affaccio sulla valle del Liri. Numerosi i visitatori che si sono recati a vedere la mostra di abiti medievali presso la casa di San Tommaso a cura dell’associazione Fides et ratio, arricchita dalla proiezione del Docufilm su San Tommaso d’Aquino di Antonio Marsella

“Il nostro obiettivo è stato pienamente centrato – ha detto Fabrizio Torriero, presidente della Pro Loco – volevamo promuovere il borgo Castello che rappresenta il centro dell’offerta turistica del nostro paese, oltre che per la bellezza intrinseca del luogo per il legame con San Tommaso d’Aquino. Sono arrivate tantissime persona da fuori, da Napoli e dal pontino, che non conoscevano Roccasecca e sono rimaste affascinate”.

“Risultato di questa giornata – ha voluto aggiungere Torriero – è stato anche quella di vedere una città che insieme si muove per promuovere le sue ricchezze. Non solo la Pro Loco, ma tante altre realtà del territorio, dal centro allo scalo. E’ questo è l’aspetto che va sottolineato e del quale andiamo più orgogliosi. Grazie a tutti quelli che ci hanno supportato in questa avventura”.

Ringraziamenti ufficiali dalla Pro Loco sono stati rivolti agli operatori GEA, alla Regione Lazio; al Sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, agli Amministratori e a tutto il personale comunale; a Don Xavier, per la pazienza avuta durante la messa; alla Polizia Locale; all’’Arma dei Carabinieri; alla Protezione Civile; alla Confraternita della Misericordia di Roccasecca; a tutti i volontari Proloco che hanno generosamente e instancabilmente dato una mano; a Vado in Bus per il servizio Navetta; a Tommasino Marsella per il supporto tecnico; ad Angelo Ciampa per le visite guidate; a Immagina Technical design per il service; a Metalux ; ai musicisti e djset: Luca Lepore con il suo progetto Sound al posteriore, I Trillanti, Isola Cristiano con il suo Sax, i Sonoritour, Dj Polpettino, Silvio Tedeschi e Alex Spagnoli; a- Best Friends nello spazio Junior “Mamma Teodora”. Agli standisti “storici”, al Centro Anziani di Roccasecca; all’associazione Fides et Ratio, a The Brothers e Torre di Luna per la collaborazione, agli sponsor: Ricci car, Summa resort, Direct English, Glitter style, agenzia Funebre San Tommaso, Il Rifugio del Tempo, Show Room Torriero, Pontarelli Vision Care. Un pensiero speciale agli abitanti del Castello che hanno contribuito con entusiasmo e orgoglio ad “addobbare a festa” il loro bellissimo Borgo.

COMUNICATO STAMPA