Avviso meteo per maltempo: nuova forte perturbazione in arrivo, rischio nubifragi e criticità idrogeologiche

SITUAZIONE. La perturbazione che ha portato una forte ondata di maltempo fino a martedì sera su molte regioni dello Stivale si è definitivamente allontanata sui Balcani e sull’Italia le condizioni sono in miglioramento. A brevissima distanza, tuttavia, un nuovo fronte è già pronto ad entrare in azione dall’Atlantico e raggiungerà il nostro settore nordoccidentale già tra il pomeriggio e la sera. Si tratterà di un sistema perturbato collegato all’ex uragano Kirk, il cui centro sta raggiungendo in queste ore i settori più occidentali del continente europeo, ormai del tutto privo delle sue caratteristiche tropicali e tramutatosi a tutti gli effetti in una perturbazione atlantica.

METEO PROSSIME ORE. Ne conseguirà un aumento della nuvolosità al Nord a partire dai settori occidentali nel corso della giornata, con prime piogge dal pomeriggio su Alpi occidentali e Liguria, in intensificazione in serata e in estensione a Levante Ligure, pianura piemontese, Alpi e Prealpi centro-orientali e alte pianure lombardo-venete. Sul resto d’Italia il tempo rimarrà stabile e abbastanza soleggiato, pur con transito di alcune velature o stratificazioni alte. Maggiori addensamenti attesi solo in serata sull’alta Toscana, dove interverrà qualche debole pioggia. Le temperature recupereranno qualche grado nei massimi al Centro-Nord, mentre i venti proverranno dai quadranti meridionali, rinforzando in serata su Mar Ligure e di Sardegna.

GIOVEDI’ LA PERTURBAZIONE ENTRA NEL VIVO. Al Nord piogge e rovesci in intensificazione nella notte su Nordovest e sull’alta Lombardia, qualche pioggia su Alpi centro-orientali. In mattinata maltempo in estensione a parte del Nord con piogge e rovesci anche intensi su Levante Ligure e settori centro-settentrionali di Lombardia e Triveneto, dove saranno possibili locali nubifragi e criticità idro-geologiche. In giornata tende a migliorare al Nordovest con schiarite via via più ampie, poi anche sull’Emilia Romagna (dove i fenomeni saranno comunque sporadici e alternati a schiarite), in serata schiarisce fin su tutta la Lombardia e sul Veneto occidentale.

ATTENZIONE AL NORD, POTENZIALI CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE. Questa nuova perturbazione porterà punte superiori a 100mm in aree dove già sono caduti oltre 100-200mm con il fronte di martedì. Vi sono quindi rischi potenziali per criticità idrogeologiche e idrauliche su Liguria centro-orientale, fascia prealpina e pedemontana di Lombardia, Veneto, Friuli VG e in generale il Trentino. Attenzione particolare a Milanese, Brianza e Bergamasco (specie tra Orobie e relative valli bergamasche) dove potrebbero verificarsi esondazioni.

Al Centro piogge e temporali sin dal mattino in Toscana, specie centro-settentrionale, in estensione in giornata a Umbria e Marche interne, in serata anche alle zone interne dell’Abruzzo e dell’alto Lazio, ma in forma debole. Permangono maggiori schiarite su basso Lazio e Abruzzo. Al Sud stabile e in prevalenza soleggiato, con cielo offuscato da velature e strati alti, maggiori addensamenti in serata in Campania con locali piovaschi sulle aree settentrionali. Temperature in lieve aumento al Sud. Venti tesi o forti tra Libeccio e Scirocco. (3B METEO)