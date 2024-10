Gianluca Quadrini partecipa all’assemblea del CAL: discussione su temi cruciali per il territorio, astensione e confronto aperto

Questo pomeriggio, presso il Consiglio Regionale del Lazio, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone , in rappresentanza del Presidente Luca Di Stefano, Vicepresidente di Anci Lazio, in rappresentanza del Presidente Riccardo Varone, Gianluca Quadrini, ha partecipato all’assemblea del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), durante la quale sono stati affrontati alcuni punti all’ordine del giorno ritenuti particolarmente penalizzanti per il territorio provinciale. La discussione ha toccato temi di grande rilievo per il futuro delle comunità locali, ma è stata segnata da un episodio che ha influenzato l’andamento dei lavori. Nel corso del dibattito, il gruppo di Forza Italia, accompagnato dal Vicepresidente del CAL, Gianmarco Florenzani, ha deciso di non esprimere il proprio parere rispetto alla linea di discussione seguita dall’assemblea. In seguito a questo episodio, non si è giunti a una votazione e il Presidente del Consiglio Provinciale e vicepresidente di Anci Lazio, a tutela degli interessi del territorio, ha scelto di astenersi.

“Ho ritenuto necessario astenermi dal voto in questo contesto, poiché i temi trattati richiedono una riflessione più approfondita e una maggiore condivisione tra le istituzioni,” ha dichiarato il Quadrini. “Il nostro territorio sta già affrontando problematiche complesse e penalizzanti, ed è essenziale che le decisioni che verranno prese siano il frutto di un confronto serio e responsabile, che tenga conto delle reali esigenze dei cittadini.” Il Vicepresidente ha ribadito l’importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo all’interno del CAL e tra i vari livelli istituzionali, affinché si possano individuare soluzioni concrete che non compromettano lo sviluppo del territorio. “L’astensione non è una scelta di disimpegno, ma un segnale di responsabilità e di apertura alla discussione, nell’interesse di tutto il nostro territorio.” L’assemblea del CAL proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di riprendere i punti trattati e cercare un accordo tra le parti per affrontare le criticità emerse.

