Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 129 ‘Accesso a Falvaterra’

La Provincia di Frosinone ha iniziato i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 129 ‘Accesso a Falvaterra’, che collega la SP 2 ‘Braccio Stazione Ceprano’ alla SP 74 ‘Falvaterra – Pastena’. Questa arteria, essenziale per il collegamento con il centro storico del Comune di Falvaterra, ha già visto il completamento delle operazioni di bitumazione dal km 2+295 al km 3+325.

I lavori proseguiranno ora con ulteriori interventi di manutenzione lungo i tratti dal km 1+750 al km 1+900 e dal km 2+450 al km 2+550. Queste azioni mirano a ripristinare le condizioni ottimali di sicurezza stradale, in particolare nelle aree con evidenti segni di degrado del manto bituminoso e avvallamenti stradali.

Le opere comprendono la stesa di mano di ancoraggio, la risagomatura del capostrada con conglomerato bituminoso binder e la posa in opera del nuovo manto di usura. Seguirà il rifacimento della segnaletica orizzontale per garantire una guida sicura e informata lungo questo tratto montuoso di grande importanza logistica e turistica.

Il Presidente dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, Luca Di Stefano, ha sottolineato l’importanza degli interventi: “Continuiamo a investire nella sicurezza e nell’efficienza delle nostre infrastrutture stradali. Questi lavori sulla SP 129 non solo migliorano la sicurezza per i cittadini e i numerosi turisti che visitano Falvaterra, ma rafforzano anche la connessione vitale tra le principali arterie del nostro territorio”.

Il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, ha espresso soddisfazione per i progressi visibili: “Ogni ulteriore chilometro di strada messo a nuovo rappresenta un traguardo importante. Ci stiamo impegnando quotidianamente per avere una rete viaria che non solo risponde alle attuali esigenze dei nostri cittadini ma anticipa anche le sfide future”.

“L’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’ continua a rappresentare un impegno fondamentale per l’Amministrazione provinciale di Frosinone, dimostrando l’importanza di investire in infrastrutture sicure e moderne per il benessere di tutti i cittadini, garantendo così un futuro più sicuro e accessibile sulle nostre strade”, ha concluso Di Stefano.

