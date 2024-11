Ater Frosinone, istituita la pratica forense presso l’ente

L’Ater di Frosinone firma un altro traguardo: istituita la pratica presso l’Ente grazie alla collaborazione con i Consigli degli Ordini di Roma, Frosinone e Cassino. Un atto che porta il nome del Commissario straordinario, On. Antonello Iannarilli, ed è frutto dell’impegno dell’attuale amministrazione nel proiettare l’Ente di Piazzale Europa al centro di progetti che siano utili per i cittadini in una prospettiva multidimensionale. L’accordo consentirà ai laureati in Giurisprudenza, iscritti all’albo dei praticanti avvocati, di svolgere presso l’Avvocatura dell’Azienda un periodo di praticantato, non superiore ai dodici mesi, valido ai fini dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione. Previa selezione pubblica per titoli, sarà stilata una graduatoria di ammissione alla pratica presso l’Avvocatura dell’Ater di Frosinone, che resterà aperta e valida per tutto il tempo necessario alla copertura dei posti disponibili. Le informazioni riguardo l’accesso, i requisiti di ammissioni, le modalità di svolgimento della pratica e altre utilità sono disponibili sul sito istituzionale www.ater.frosinone.it.

“L’istituzione della pratica forense presso l’Ater di Frosinone – afferma il Commissario straordinario – è la riprova che impegno assiduo, dialogo e sinergia sono elementi forieri di eccellenti risultati e di progresso. Offrire oggi la possibilità a tanti giovani validi e volenterosi di fare pratica in un ente nevralgico quale è l’Ater, è certamente un traguardo di rilievo che questa amministrazione si fregia di aver raggiunto e che si aggiunge alle altre numerose iniziative messe in campo in questo primo anno di attività. A partire da un’idea nata nei mesi scorsi, abbiamo attivato un confronto costante con gli Ordini forensi di Frosinone, Cassino e Roma, che ringrazio vivamente per essersi messi a disposizione, permettendo di giungere alla meta con estrema solerzia. Si tratta, infatti, di aver coniugato l’esigenza di molti giovani, alla ricerca di una sede idonea dove svolgere il periodo di praticantato, con il bisogno dell’Ater di Frosinone, sotto organico da tempo, di avere a disposizione menti dinamiche e volitive che mettano a disposizione le proprie competenze e la propria passione coadiuvando l’area Avvocatura. Il passo successivo – prosegue Iannarilli – sarà quello di coinvolgere in progetti similari anche gli Ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Commercialisti, così da potenziare le attività interne e proporre l’Azienda come una fucina di giovani, che sia un punto di riferimento per il territorio e per i cittadini, insistendo sul percorso, tracciato ormai da mesi, di restituire dignità e centralità all’ente”.

