Sora, denunciate tre persone per reati contro il patrimonio

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha posto in essere un’attività che ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di due persone, indiziate di furto di una ingente quantità di materiale ferroso presso uno stabile in disuso di Frosinone.

Il pronto coordinamento del personale della Questura e del Commissariato di Sora ha permesso di rintracciare gli autori del furto quando gli stessi sono rientrati nella città volsca e contemporaneamente di rinvenire il materiale, compendio dell’azione criminosa, in un centro di smaltimento della provincia.

Tutto il materiale è stato sequestrato ed immediatamente restituito ai legittimi proprietari, mentre i due giovani, un uomo ed una donna, residenti a Sora, sono stati denunciati in stato di libertà.

Gli stessi, peraltro, erano già in regime di misura cautelare di seguito al loro arresto avvenuto a Frosinone la settimana scorsa ad opera del personale dell’U.P.G.S.P. della Questura, per un episodio analogo.

Sempre il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P. S. di Sora ha segnalato all’Autorità Giudiziaria un uomo residente in un paese dell’hinterland sorano per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito.

Lo stesso dopo essere venuto in possesso di un bancomat, avrebbe effettuato svariati acquisti presso alcuni esercizi commerciali di Isola del Liri e di Sora; gli accertamenti posti in essere dagli operatori hanno permesso la sua individuazione e la conseguente denuncia, con il conseguente ritiro della licenza di porto d’armi di cui era in possesso.

