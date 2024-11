Codici: la tutela del risparmio passa per una adeguata educazione finanziaria volta alla protezione dei consumatori

Il tema dell’educazione finanziaria è oggi più che mai rilevante, soprattutto in un contesto economico caratterizzato da incertezze e cambiamenti repentini. Per i consumatori è fondamentale comprendere l’importanza di fare scelte responsabili, gestendo in maniera consapevole ed attenta le proprie risorse. Nasce da queste considerazioni il webinar “Educazione Finanziaria, una risorsa preziosa per i consumatori”, che l’associazione Codici ha organizzato per il 13 novembre.

Nessuno di noi da solo può contrastare gli effetti della geopolitica o i movimenti dei mercati, ma una educazione finanziaria finalizzata e più diffusa può meglio governarne gli effetti sui conti personali dei consumatori.

L’evento vedrà numerosi e qualificati relatori sia di parte istituzionale che di rappresentanza dei consumatori, tra cui figurano l’On. Letizia Giorgianni, Componente Commissione Bilancio della Camera e protagonista di diverse iniziative a tutela dei consumatori proprio in ambito finanziario; la Dott.ssa Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia; il Dott. Stefano Santin, componente Comitato Edufin; l’Avv. Marco Festelli, Presidente Confconsumatori; l’Avv. Gabriele Melluso, Presidente Assoutenti, l’Avv. Marcello Padovani e l’Avv. Rosa Cervellione, entrambi esperti di diritto bancario.

Un parterre autorevolissimo che affronterà il tema dell’educazione finanziaria quale strumento per ridurre i danni della congiuntura economica e per migliorare il benessere sociale anche come risposta alle difficoltà dell’economia, in questa fase particolarmente colpita dalle conseguenze della pandemia e dai conflitti regionali in corso.

L’On. Giorgianni nel sostenere questa iniziativa dichiara: “allocare il risparmio è fondamentale in un’epoca di inflazione e di crescente incertezza. Dobbiamo pensare ad una nuova forma di educazione finanziaria, concentrandoci su un’educazione all’allocazione dei risparmi e alla sua protezione, in modo da combattere l’erosione della ricchezza delle famiglie causata dall’inflazione”.

Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, afferma: “è un tema prioritario per la società italiana e non secondario nel dibattito sull’economia, poiché è essenziale per comprendere l’importanza di fare scelte informate e responsabili. Riteniamo che le associazioni dei consumatori debbano lavorare insieme per promuovere l’educazione finanziaria ed il webinar che abbiamo organizzato rientra proprio in questa ottica, perché avremo il contributo di importanti realtà come la nostra, impegnate da anni al fianco dei consumatori”.

Il webinar “Educazione Finanziaria, una risorsa preziosa per i consumatori” sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’associazione Codici a partire dalle ore 16. Questo il link: https://www.youtube.com/watch?v=jtO2HP1WRGA.

COMUNICATO STAMPA