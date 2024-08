Arena Cinevillage Villa Lazzaroni: proiezioni regolari fino al 15 settembre, cambio orario dal 16 agosto

In merito al crollo dell’albero sull’area food nel parco di Villa Lazzaroni, la direzione dell’arena Cinevillage ci tiene ad informare tutti i suoi utenti che le proiezioni dei film si terranno regolarmente fino al 15 settembre, essendo lo spazio cinematografico non coinvolto né sottoposto ad alcuna restrizione.

Si comunica che il pubblico può accedere in arena come in precedenza, ovverosia da via Appia Nuova 522 o da via Fortifiocca 72.

Si informano inoltre gli spettatori che dal 16 al 18 agosto le proiezioni inizieranno alle ore 21:15, mentre dal 19 agosto a fine manifestazione i film cominceranno alle ore 21:00.

Programma e dettagli sul sito www.cinevillageroma.it

COMUNICATO STAMPA