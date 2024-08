Perde il controllo del motorino e si schianta contro un’auto, Emanuel muore a 13 anni

Drammatico incidente stradale a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un ragazzino di 13 anni, Emanuel Di Lella, è morto nello schianto del motorino che stava guidando contro un’auto. Ancora da accertare le cause dello schianto: secondo una prima ricostruzione, il 13enne ha impattato contro un’Alfa Romeo Mito. Per il ragazzino non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il conducente dell’auto, che si è fermato a prestare soccorso, è rimasto ferito e sotto choc. I carabinieri indagano sull’accaduto. «È una tragedia immane. Siamo tutti attoniti. Una vita spezzata a 13 anni». Così all’Ansa il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, commenta la morte del ragazzino. «Un ragazzo pieno di vita, che frequentava la parrocchia e giocava a calcio – ricorda ancora il primo cittadino -. Abbiamo sospeso per oggi tutti gli eventi in programma e proclameremo il lutto cittadino il giorno dei funerali». Fonte leggo.it – foto archivio

