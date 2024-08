Il lungo week-end di ferragosto al Baubeach®: tutte le proposte della spiaggia per cani liberi e felici!

La settimana di ferragosto al Baubeach® sarà, anche quest’anno, all’insegna di molteplici attività! Per la giornata del 15 agosto, in particolare, è prevista “Cani senza frontiere”, una gara dove i partecipanti si cimenteranno per conquistare vari premi col massimo afflato insieme all’amico a 4 zampe, e la sfilata “Come due gocce d’acqua”, improntata sulle somiglianze comportamentali tra cani ed umani, nel principio basilare dell’empatia che i nostri fidati amici ci offrono ogni istante di vita insieme. Venerdì 16 agosto è previsto invece un incontro di ayurveda con la specialista Maria Rita Materassi: si tratta di un workshop sul tema “oli essenziali” da usare anche con i cani. Sabato 17 agosto la giornata è dedicata ai giochi acquatici che coinvolgeranno a più riprese i bipedi e quadrupedi. Sarà inoltre sempre a disposizione l’intera équipe della spiaggia per illustrare i nuovi corsi di formazione di dog management che partiranno in autunno, atti a creare una nuova figura professionale specializzata in etologia relazionale all’interno di strutture dog friendly. Domenica 18 agosto sarà invece di scena un capitolo della serie ispirata ad uno dei sensi del cane: questa volta il protagonista è l’olfatto e a parlarne saranno la stessa aromaterapeuta Materassi insieme all’educatrice cinofila Cecilia Brincat, che attraverso i suoi studi esperienziali ha sviluppato un percorso olfattivo ad hoc. Durante i giorni di festeggiamenti, l’artista Karen Thomas coordinerà la creazione del “Bosco delle emozioni”, una sorta di installazione interattiva dove chiunque vorrà esprimere un’emozione potrà o disegnarla in real time. Un’iniziativa artistica di assoluta condivisione empatica che vuole rappresentare simbolicamente lo spirito della comunità del Baubeach® e che sarà posizionata, sul bosco sopra la spiaggia, proprio a partire di ferragosto. Saranno sempre presenti in spiaggia le associazioni a difesa dei cani abbandonati e da adottare, mentre – come da tradizione di metà estate – il punto di ristoro vegano gestito da Rita Ghilardi, recentemente elogiato dal “Gambero Rosso” per il suo raffinato e creativo menu antispecista, offrirà una serie di proposte sfiziose da degustare in compagnia, oltre alla tradizionale cocomerata di ferragosto.

Info e dettagli, modalità di accesso e calendario delle iniziative sul sito ufficiale: www.baubeach.net

COMUNICATO STAMPA

