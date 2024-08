Arce – Stalking nei confronti della moglie: arrestato 50enne

I Carabinieri della Stazione di Arce (Fr), unitamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile del dipendente NORM, hanno tratto in arresto un 50enne del luogo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, poiché resosi responsabile del reato di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”.I militari operanti, a seguito di richiesta di aiuto pervenuta alla Centrale Operativa di Pontecorvo (Fr), intervenivano presso l’abitazione di una 53enne, accertando che era vittima di continui maltrattamenti e reiterate minacce da parte del coniuge convivente, terminata con la richiesta di intervento a seguito dell’ennesima aggressione.Il 50enne, al termine delle formalità di rito, come disposto dalla competente A.G., informata dal personale operante, veniva sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, in altro comune, lontano dal domicilio familiare.

