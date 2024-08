Campagna “E…estate con noi”, a Fiuggi arrivano la Lamborghini ed il Pullman azzurro della Polizia Stradale

Il progetto “E…estate con noi”, approda a Fiuggi dove, dalle ore 18 di mercoledì 14 agosto, in piazza Frascara, il personale della Polizia Stradale attuerà un’opera di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale per coinvolgere i giovani a diffondere la cultura della guida sicura.Nell’ambito degli incontri organizzati nelle località turistiche italiane, faranno tappa nella splendida cittadina di Fiuggi, la Lamborghini ed il Pullman Azzurro della Polizia Stradale. Quest’ultimo, allestito con le più innovative tecnologie, rappresenta una vera e propria aula didattica itinerante dove sarà possibile assistere alla proiezione di vari filmati, provare un simulatore di guida e testare i propri riflessi in un percorso che consente, in prima persona, di comprendere cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.A disposizione saranno presenti i tappeti interattivi per la simulazione di percorsi stradali con segnaletica e cartellonistica a misura di bambino ed inoltre per tutti gli over 14 saranno messi a disposizione gli “Occhiali distorsivi” di simulazione dell’alcolemia con tre diversi intervalli di simulazione.Protagonista indiscussa, poi, la Lamborghini in uso alla Polizia Stradale: la supercar dotata di frigo box, che viene spesso impegnata per il trasporto di organi, plasma e sangue dai centri specializzati presenti su tutto il territorio nazionale.Tutte le attività saranno finalizzate a sensibilizzare i vacanzieri sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada, soprattutto per arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale che continua a mietere vittime soprattutto tra i giovani.

