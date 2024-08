Palio dell’Anello: Massimiliano Lutero (Sezze), 1° classificato. A Segni lo stendardo

Gran finale in notturna per il Palio dell’Anello di Cisterna di Latina che, al termine di una gara di grande spettacolarità e competizione, ha decretato il vincitore individuale in Massimiliano Lutero (Sezze), 1° classificato con tre anelli centrati.

Segni invece è la squadra che ha totalizzato più punti e per questo si è aggiudicata l’artistico stendardo realizzato da Maria Pia Biagini.

La manifestazione è stata preceduta dalla cerimonia di scoprimento della statua “Il buttero” di Andrea Dros Canò, all’ingresso sud della città, esattamente nella nuova rotatoria di piazza Cesare Battisti, e dalla parata dei butteri delle associazioni locali e i tutti i cavalieri concorrenti.

Questa la classifica finale:

1° class. Massimiliano Lutero (Sezze)

2° class. Fabrizio Lorenzi (Segni)

3° class. Fabrizio Cretaro (Segni)

4° class. Andrea Ricci (Cisterna)

5° class. Giovanni Martufi (Cori).

Premio Speciale “Valentino Siniscalchi” al cavaliere più giovane: Claudio Maria Casalini

Hanno preso parte inoltre i cavalieri:

Mauro Fieramonti, Alfredo Ginnetti, Marco D’Emilia, Angelo Martufi (Cisterna);

Ottavio Fadda (Rocca Massima);

Alessandro Fiaschetti, Agostinelli Umberto, Emanuele Carpineti (ritirato) (Cori);

Davide Tombolini, Cristian Cipolla, Enrico Lungarini (ritirato), Cesare Veloccia (Amaseno);

Mario Cappelletti (Norma);

Claudio Casalini, Lorenzo Mantovano (Sezze);

Robertino Boccardelli, Enrico Turco (Segni);

Paolo Silvestrini, Daniele Spallotta, Eros Antonetti, Gabriele Silvestrini (Velletri).

