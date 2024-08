Animali / C’è un legame tra animale domestico e personalità?

Gli inglesi usano i termini “cat people” e “dog people”, mentre in italiano ci riferiamo ai primi come “gattari” e ai secondi con una grande varietà di termini diversi. Il significato, però, è sempre quello: ci sono persone che adottano un gatto perché lo preferiscono, altre che non potrebbero mai vivere senza un cane. Ora un nuovo studio pubblicato su Anthrozoös suggerisce che ci siano davvero differenze di personalità che spingono una persona a scegliere l’animale domestico che più le si adatta – anche se non è chiaro quale sia la causa e quale l’effetto.

PET E PERSONALITÀ. Lo studio è il risultato di un sondaggio online che ha viste coinvolte 329 persone che vivono con un animale domestico; lo scopo era scoprire quanto la scelta di un cane o un gatto fosse legata ai “Big Five”, i cinque tratti fondamentali della personalità di un essere umano: estroversione, amicalità, apertura mentale, coscienziosità e stabilità emotiva.

I risultati sembrano suggerire che ci sia un legame forte tra l’animale domestico scelto e questi cinque tratti: quello più evidente è che i proprietari di cani sono più stabili in circostanze stressanti, mentre quelli di gatti tendono a essere più nevrotici. Questo a sua volta significa, per esempio, che i “canari” soffrono meno la solitudine rispetto a chi preferisce i gatti, come dimostrato dalle esperienze durante il lockdown.

In generale, lo studio sembra suggerire che ci siano grosse differenze di personalità legate alla scelta dell'animale domestico. La domanda successiva, quindi, è: qual è la causa e quale l'effetto? Cioè: le persone resilienti preferiscono i cani, oppure le persone che adottano un cane diventano più resilienti? Le autrici dello studio suggeriscono che la risposta potrebbe essere più vicina alla prima opzione: la scelta dell'animale domestico è una conseguenza del carattere di una persona, non la causa. C'è anche da considerare che molti optano per un cane o un gatto anche sulla base delle proprie possibilità e stile di vita: anche la persona più emotivamente stabile potrebbe non avere modo di tenere un cane, e si deve quindi "accontentare" di un gatto (e viceversa, ovviamente).