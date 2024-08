Un grave incidente stradale è avvenuto poco fa in via Vano Scaffa ad Arpino, dalle prime informazioni sembra che una giovane alla guida di una Fiat Panda abbia perso il controllo e si è ribaltata. La ragazza è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale, al momento non si conoscono le condizioni di salute. Sul posto anche i Carabinieri per l’accaduto.

Notizia in aggiornamento