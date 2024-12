AERONAUTICA MILITARE: OPERAZIONE “SANTA CLAUS” ALL’OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI DI LATINA

Consegnati i doni e i fondi raccolti per il Reparto di Pediatria dell’Ospedale S. M. Goretti di Latina da parte del 70° Stormo e della 4a Brigata TLC e Sistemi D.A./A.V.Nella mattinata di oggi, 16 dicembre, una rappresentanza del personale del 70° Stormo di Latina e della 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave si è recata presso l’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina per distribuire i doni ai bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria durante le festività natalizie.Nel corso della visita, è stato consegnato al Primario del Reparto di Pediatria, dott. Riccardo Lubrano, un assegno simbolico derivante dalla raccolta fondi promossa e organizzata dai due Reparti dell’Aeronautica Militare. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale pediatrico specializzato, appositamente indicato dallo stesso reparto per il miglioramento delle cure e dei servizi offerti ai piccoli pazienti.Il progetto, promosso per tutto il periodo pre-natalizio, ha visto un grande coinvolgimento del personale dell’Arma Azzurra, che con il loro generoso contributo ha sostenuto questa iniziativa benefica. Il valore di questa operazione, fortemente voluta e organizzata con spirito di sinergia, ha sottolineato ancora una volta il profondo legame che l’Aeronautica Militare nutre nei confronti del territorio pontino.Questa iniziativa è anche l’espressione concreta del costante impegno del 70° Stormo e della 4a Brigata TLC e Sistemi D.A./A.V. nella realizzazione e nel sostegno al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, un progetto che ha visto un forte contributo da parte dei due Enti dell’Aeronautica Militare, come sottolineato da entrambi i Comandanti, Generale di Brigata Pietro SPAGNOLI e Colonello Simone METTINI.L’operazione “Santa Claus” rappresenta un gesto di vicinanza e solidarietà, che dimostra come l’Aeronautica Militare sia non solo una Forza Armata al servizio del Paese, ma anche una realtà profondamente radicata e sensibile alle esigenze della comunità locale, concetto che trova riscontro nelle parole del Col. Simone METTINI che ha aggiunto – ” Oggi siamo chiamati a supportare anche le cause sociali, come quella dei piccoli pazienti pediatrici, offrendo non solo aiuti materiali, ma anche speranza e solidarietà. La nostra missione si arricchisce dei valori di umanità, al servizio di tutta la società”.Il 70° Stormo, è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3a Regione Aerea con sede a Bari e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.La 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo, principale struttura della 3ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, è responsabile della progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione sia sul territorio nazionale che in operazioni fuori dai confini nazionali, dei sistemi di telecomunicazioni ed elettronica, dei sistemi radar, delle radio assistenze al volo e alla navigazione aerea e dei sistemi di supporto alla meteorologia.

Correlati