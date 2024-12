Il dramma di Giovanni: morte la moglie Laura e la nipote Carlotta. Tra le macerie trovato anche il corpo di Ornella, 60 anni

Nell’esplosione di lunedì pomeriggio della villetta bifamiliare in via Apollo 6, alla periferia di Aprilia, sono morte tre persone ma il bilancio potrebbe aumentare: è gravemente ferito anche Giovanni Raffa, 79 anni, ex consigliere comunale, estratto vivo dalle macerie ma in condizioni critiche. Nella tragedia sono morte sua moglie, Laura Di Petrillo, 73 anni, la nipotina Carlotta Marinangeli, 12 anni, e Ornella Clementini, 60 anni, il cui corpo è stato trovato nella notte. Al momento dell’incidente, nella casa erano presenti i due nonni e la bambina in attesa dei genitori.L’esplosione, con ogni probabilità causata dal serbatoio di GPL esterno, ha provocato il crollo parziale della villetta e un violento incendio.I soccorsi, allertati dai residenti della zona, sono intervenuti rapidamente: vigili del fuoco di Aprilia e Latina, operatori sanitari del 118, carabinieri e polizia locale hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. Giovanni Raffa è stato tratto in salvo e trasferito in ospedale in codice rosso. I corpi senza vita della nonna e della bambina sono stati rinvenuti nel seminterrato. Anche un cane presente nella villa è stato salvato durante le operazioni di spegnimento del rogo. L’altra famiglia che viveva nella villetta è salva per miracolo: marito e moglie erano usciti di casa per una visita medica.Le prime ipotesi dei vigili del fuoco suggeriscono che il seminterrato si sia saturato di gas proveniente dal serbatoio GPL, causando la devastante esplosione. Il magistrato di turno ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente. La tragedia ha scosso l’intera comunità di Aprilia, dove la famiglia è molto conosciuta. Giovanni Raffa, figura di spicco nella politica locale, è commissario della Lega e consigliere comunale. (LEGGO)

