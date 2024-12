ULTIM’ORA / Giovane 30enne trovata senza vita nel giardino di casa a Tecchiena di Alatri

Ancora una morte che ci fa riflettere. Una ragazza di 30 anni, questa mattina alle prime luci dell’alba, si e’ tolta la vita impiccandosi ad un albero del giardino di casa a Tecchiena di Alatri. La giovane aveva appena 30 anni, dalle prime informazioni, ad accorgersi del dramma il fratello che ha chiesto subito aiuto, sul posto si sono recati i sanitari del 118 ma per la 30enne non c’era nulla da faere, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo per i rilievi anche le forze dell’ordine .

