Ad Alatri il Doppiatore Riccardo Peroni

Si aprirà così la seconda edizione del Progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” per la direzione artistica di Valerio Germani.

La Regione Lazio – Direzione Cultura – per il secondo anno consecutivo finanzia il Comune di Alatri, Ufficio Cultura, per il progetto di valorizzazione dei beni culturali attraverso lo spettacolo dal vivo.

Si inizia il 5 gennaio alle ore 17.30 con lo spettacolo teatrale ” I SENTIERI DEL ‘900″ presso la Biblioteca comunale “Luigi Ceci”, ingresso gratuito. Riccardo Peroni incantera’ il pubblico interpretando la vita e le opere di Italo Calvino, a quarant’anni dalla morte dello scrittore. Al pianoforte il tocco inconfondibile del Maestro Gesualdo Coggi e un divertente intermezzo teatrale con gli attori Costantino Calicchia, Valerio Germani e Fabiana Pomella.

L’attore e doppiatore Riccardo Peroni è stato per più di vent’anni la Voce di “Joker” nella serie animata “Batman”, ha doppiato anche molti personaggi famosi dei cartoni animati, tra cui Skinner in “Ratatouille”, “Scooby-Doo e la leggenda del vampiro” (Voce di Jasper Ridgeway), “I Flinstones – Matrimonio a Bedrock” (Voce di Barney Rubble) e molti altri. Ultimamente ha doppiato il celebre attore Denny De Vito nel film di Natale “Ops! E’ già Natale”. Peroni ha calcato i palcoscenici più importanti lavorando con registi del calibro di Dario Fo, Giorgio Albertazzi, Gianfranco Cobelli, Massimo Dapporto, e molti altri. Il Maestro Gesualdo Coggi è una voce inconfondibile del pianoforte. Il Maestro ha vinto premi internazionali, si è esibito con ampio successo in diverse città, da Londra a New York, a Salisburgo, Chicago, Praga e in molte altre.

Soddisfatti il Sindaco Maurizio Cianfrocca e il Delegato alla Cultura Sandro Titoni che mirano al Rilancio del Teatro ad Alatri e il riconoscimento della Regione Lazio va proprio in questa direzione. Il progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” proseguirà fino al prossimo agosto con molti eventi in programma. Apertura il 5 gennaio in grande stile, per iniziare il nuovo anno all’insegna del Teatro e della Cultura.

