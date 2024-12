LAVORI URGENTI VIABILITÀ IN VIA GRIGNANO, IL COMUNE OTTIENE DALLA REGIONE UN FINANZIAMENTO DI 227 MILA EURO

Il Comune di Sora ha ottenuto un finanziamento di 227 mila euro per l’avvio dei lavori urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino della viabilità in Via Grignano fino al bivio di Via San Giorgio, a seguito di eventi franosi che hanno gravemente compromesso la sicurezza della strada.

Il progetto prevede la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato, alto oltre tre metri e lungo 50 metri, per mettere in sicurezza il tratto di strada franata. La pavimentazione stradale sarà ripristinata con conglomerato bituminoso, comprensivo di binder e tappetino. Inoltre, saranno sistemate le cunette in terra battuta per migliorare la regimentazione delle acque piovane, prevenendo così nuovi smottamenti e allagamenti della sede stradale.

Il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano, ha sottolineato l’importanza di questo intervento: “Garantire la sicurezza stradale è una priorità per la nostra Amministrazione comunale. Con questi lavori metteremo in sicurezza una zona critica per la viabilità locale, ponendo fine ai disagi e migliorando la qualità della vita dei nostri cittadini”.

La Consigliera delegata al PNRR, Maria Paola D’Orazio, ha aggiunto: “Si tratta di un passo significativo nella gestione e messa in sicurezza del territorio. I lavori di consolidamento della frana rispondono a precise esigenze territoriali per ripristinare una viabilità sicura e sostenibile. Continuiamo ad impegnarci nel reperimento di finanziamenti per i dissesti idrogeologici, così da garantire in futuro interventi puntuali anche su altre frane in essere dovute alla fragilità geologica del territorio”.

