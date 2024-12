Serata di gala di Telefono Rosa. Quadrini: ‘Un impegno quotidiano per la difesa dei diritti delle donne’

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato alla serata di gala organizzata dal Telefono Rosa Frosinone Regione Lazio ODV, che si è svolta ieri presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Frosinone. Un evento che ha visto la presenza di numerosi Testimonial, Ambasciatori e Ambasciatrici, che ogni giorno, con impegno e dedizione, sostengono la causa della difesa dei diritti delle donne e la lotta contro ogni forma di violenza.

“È stato un onore essere presente a un evento che mette al centro la lotta contro la violenza di genere e la promozione dei diritti delle donne. Un impegno che la Provincia di Frosinone condivide appieno, e che sosteniamo con azioni concrete”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio.

Quadrini, che è intervenuto su delega del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, al quale nella mattinata è stata conferita la nomina di Testimonial Ambasciatore del Telefono Rosa da parte della presidente e delle socie dell’associazione. Quadrini, ha inoltre voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente dell’Associazione Telefono Rosa Frosinone, per il lavoro straordinario che l’organizzazione svolge da anni sul territorio, a supporto delle donne vittime di violenza e in difesa dei loro diritti fondamentali.

Durante l’evento, il Presidente del Consiglio ha voluto anche ricordare con orgoglio una delle dipendenti della Provincia di Frosinone, Vanessa Villani, che recentemente è diventata ufficialmente membro della Polizia Provinciale. “Un segno di riscatto e forza”, ha sottolineato il Presidente, “Lei è un esempio di coraggio, di chi, nonostante le difficoltà e la violenza, ha saputo rialzarsi e ora svolge un ruolo fondamentale nella protezione e nella sicurezza dei cittadini.”

Nominati Testimonial Ambasciatore del Telefono Rosa anche il Prefetto di Frosinone, S.E. Ernesto Liguori, il Questore, dott. Pietro Morelli, ringraziati dallo stesso Quadrini, insieme a tutte le forze dell’ordine, per l’encomiabile lavoro che svolgono ogni giorno per garantire e tutelare la nostra sicurezza. Infatti, concludendo il suo intervento, il Presidente ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare tutti insieme, istituzioni e associazioni, per creare una società più giusta e sicura per tutte le donne. “Non possiamo abbassare la guardia, perché ogni donna che soffre deve sapere di poter contare su una rete di supporto pronta ad aiutarla e proteggerla.”

L’evento ha rappresentato un ulteriore momento di sensibilizzazione e impegno collettivo, con l’obiettivo di dare voce a chi troppo spesso rimane in silenzio e di promuovere un cambiamento culturale duraturo.