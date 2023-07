XXVIII Festival Gazzelloni, partenza in grande stile

Si apre in grande stile la XXVIII edizione del Festival Internazionale Severino Gazzelloni a Roccasecca. Nella centralissima via Roma è stato allestito un vero e proprio palco che ha ospitato la rappresentazione la Carmen di George Bizet, opera completa in quattro atti, diretta dal M° direttore e concertatore Leonardo Quadrini con l’Orchestra Internazionale della Campania, Coro Giuseppe Verdi, coreografie Saveria Cotroneo, corpo di ballo Centro studi Danza Saveria Cotroneo, ballerino solista Giuseppe Protano.

Uno spettacolo che il pubblico ha gradito e che ha sottolineato a colpi di scroscianti applausi e ovazioni per gli artisti e i musicisti.

La rassegna dedicata al celebre “Flauto d’Oro” si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro alla statua di Gazzelloni da parte del sindaco Giuseppe Sacco e con l’omaggio musicale sarà a cura del flautista Manuel Toma, giovane talento del Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone.

Tantissimi gli intervenuti, tra i quali diverse autorità civili, militari e religiose.

“Siamo molto soddisfatte di questa prima serata – hanno dichiarato il direttore artistico del Festival Giuseppina Iannotta e l’assessore alla cultura, il vicensindaco Valentina Chianta – questa rassegna vuole ricordare Gazzelloni, promuovere il territorio e valorizzare anche tanti giovani talenti: ne sarebbe stato sicuramente contento anche il grande maestro”.

“Emozionante apertura del XXVIII Festival Internazionale “Severino Gazzelloni – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Sacco – Ancora una volta sul palco della rassegna dedicata al Flauto d’oro abbiamo potuto ammirare il talento. Tutti gli artisti che si sono esibiti ci hanno emozionato e affascinato. Un sentito ringraziamento a tutti loro, alle autorità civili, religiose e militari intervenute”

comunicato stampa