Malore improvviso in vacanza in Grecia, Elisabetta muore davanti al fidanzato: aveva 29 anni

Doveva essere una vacanza da ricordare, dopo un anno di duro lavoro. Si è trasformata in tragedia. Elisabetta Caon, ricercatrice di 29 anni originaria di Resana (Treviso), è morta in Grecia, colpita improvvisamente da un malore mentre si trovava insieme al fidanzato. Elisabetta era una ricercatrice. Aveva da poco concluso un dottorato di ricerca a Londra ed era partita per le vacanze. Si trovava in Grecia, il Paese del fidanzato Yiannis, nella regione del Peloponneso, riporta La Tribuna di Treviso. Lunedì scorso è stata colpita da malore improvviso: dopo un forte dolore al petto si è recata al pronto soccorso e in ambulanza è stata trasferita con urgenza all’ospedale di Sparta.Una corsa che, però, si è rivelata inutile. Quando è arrivata al nosocomio non c’era più niente da fare. Stando ai referti, sarebbe morta per un’ischemia cardiaca. La giovane, secondo quanto si apprende, non soffriva di patologie cardiache.Lascia la mamma Rosetta Stocco, docente all’Itis Barsanti di Castelfranco, il papà Franco Caon, già geometra presso il Comune di Castelfranco, e il fratello Alberto che sono subito accorsi in Grecia saputa la tragica notizia. «Elisabetta era una persona di un delicatezza ed eleganza unica – la ricorda la cugina Ilaria Porcellato – Tra noi cugine era la più tenera e forse la più timida, una persona brillante e affettuosa. Anche se di poche parole, era una presenza positiva per tutti». La salma dovrebbe rientrare oggi in Italia per la celebrazione dei funerali che dovrebbero tenersi mercoledì a Resana. (leggo.it)

