Wood Natural Bar: VIENI NEL MIO GIARDINO, omaggio musicale a 4 grandi poetesse

Guida al viaggio:

La malinconia colora le note dell’animo di Antonia Pozzi e i suoi versi ci immergono “negli abissi di laceranti conflitti interiori”. La poetessa cerca disperatamente di lenire il suo profondo dolore con il dono della poesia. Immagini descrittive della natura sono lo specchio del suo viaggio di “vita”, un viaggio tra i suoi amati monti, le strade buie e deserte, i sentieri presso la valle ed il canto alto delle campane. Il suo stato d’animo si alterna tra momenti di vita disperati ed innocenti slanci di tenera speranza. Lo stupore del suo buon cuore la tende verso l’amore dell’assoluto ma si spegne nell’indifferenza delle persone da lei amate, incapaci di cogliere la profondità dell’essere di un’anima tanto sensibile, ma al contempo estremamente fragile.

L’amore è la forza principale che spinge Alda Merini a comporre. Di qualsiasi cosa si parli, qualsiasi sia lo scenario, la ragione che avvolge i suoi attimi creativi è la ricerca d’amore. Una bufera di sentimenti contrastanti invadono i suoi versi. Percorreremo infatti i momenti più bui della sua vita, legati all’esperienza tragica del manicomio, che la condurrà al suo Inferno. Grazie alla poesia riuscirà ad emergere ogni volta, trasformando quei dolori, quelle ingiustizie, destinate a lei dalla vita, in visioni profonde e mistiche della natura umana.

La poesia di Wislawa Szymborska, straordinaria per la capacità di esprimere leggerezza e profondità allo stesso tempo, descrive momenti di vita quotidiana dove la semplicità dei gesti, la concretezza dei sentimenti e delle situazioni, riconducibili anche al periodo bellico e postbellico vissuto dalla poetessa, diventano strumento di riflessione su grandi temi esistenziali come vita, amore e morte.

In conclusione, i versi di Emily Dickinson, con la loro unica sensibilità, ci accompagneranno presso i sentieri dei boschi e le strade del cielo con tutti i loro piccoli abitanti. Osserveremo la natura sbocciare e morire, Maestra antica, che c’insegna il naturale ciclo della vita. Ogni istante, ogni dettaglio immaginato o reale è colorato da una visione profonda dell’Essere. Seppur vive in solitudine la sua vita, non vi è sentimento di solitudine nelle sue poesie. Aveva un ardente bisogno d’amore, ma soprattutto un’immensa vocazione di fondersi con l’Assoluto.

” La gioia di sfiorire è per me sufficiente –sfiorire io – svanire nel Divino “.