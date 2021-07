È precipitato dal secondo piano della sua abitazione questa mattina intorno alle 8 circa, in via Roma a Sant’Elia Fiumerapido, si tratta di un uomo di 39 anni che è deceduto sul colpo.L’uomo di origine rumene faceva il muratore di professione e da anni residente nel cassinate.Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e le forze dell’ordine.

