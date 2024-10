Volley, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: al via la Serie B. Sabato in trasferta contro la SSLazio

Sabato prenderanno ufficialmente il via i campionati di Serie B, e la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora è pronta alle sfide del girone F. Il primo fischio d’inizio l’attende alle ore 16:30 al Pala Luiss di via Longhi a Roma contro la SSLazio Pallavolo 1951.

L’esordio nella categoria nazionale ritorna dopo quattro stagioni nel torneo regionale di Serie C culminate nella bellissima e meritatissima promozione sul campo festeggiata lo scorso maggio.

Durante l’estate, il confermato staff dirigenziale coadiuvato da coach Fabio Corsetti, ha lavorato alacremente per la costruzione di una squadra che ben potesse figurare sui nuovi e più alti palcoscenici. Il primo passo è stato quello delle riconferme, con la fiducia riposta nei centrali Christian Caschera e Rudi Caschera, negli attaccanti Manuel Magnante e Piergiorgio Ciardi, nel libero Francesco Iafrate, e nel capitano Pierpaolo Mauti. Il mercato si è mosso poi prolificamente sulla cabina di regia affidata ai palleggiatori Francesco D’Angeli e Fabrizio Galdenzi, al rinforzo della linea offensiva con Alessandro Petri, Lorenzo Paris e Marco Tomasso, e di quella difensiva con il libero Matteo Proietto. Torna a mettersi lo scudetto Argos sul petto il preparatore atletico Luigi Duro che può vantare nel suo storico in società ben 12 stagioni professionistiche, 2 promozioni in serie A e 1 finale di Coppa Italia.

Il campionato nazionale di serie B maschile 2024/2025 è composto da 112 squadre divise in otto gironi (A-H), Sora è inserita in quello F assieme a Marino Pallavolo, Naturenergy Anguillara, Armundia Virtus Roma, Green Volley, BCC C.Albani Genzano, Roma 7 Volley, CDP Fenice Roma, SSLazio Pallavolo 1951, Mauri’s Com Cavi Tuscania, Ecosantagata C.C. Viterbo, Elisa V. Pomigliano Napoli, Bava Rioneterra Napoli, Decimomannu Cagliari.

La regular season con formula all’italiana con partite di andata e ritorno, partirà nel week end del 12-13 ottobre e si concluderà in quello del 10-11 maggio 2025.

Sei le promozioni previste in Serie A3 decretate al termine dei play off ai quali accederanno le prime e le seconde classificate in ciascun girone al termine della regular season.

Trenta in totale invece le retrocessioni che riguarderanno le ultime 4 squadre classificate al termine della regular season nei gironi composti da 14 o 15 squadre (A, B, C, D, E, F, G), e le ultime 2 nel girone da 12 squadre (H).

Otto le squadre che accederanno alla prima fase di Coppa Italia ovvero le prime classificate di ogni girone al termine delle gare di andata. Verrà generata una classifica avulsa e si giocheranno gare di andata e ritorno, con quella di ritorno in casa della migliore classificata. Al termine di entrambe le gare, se necessario, si ricorrerà all’eventuale set di spareggio, così come previsto dal Regolamento Gare art. 27 comma 2 lett. D. “nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set supplementare”.

Le quattro squadre vincenti accederanno alla Final Four che si terrà dal 17 al 19 Aprile 2025 con sede e calendari ancora da definire.

Da segnalare un’importante novità che arricchirà questa stagione sportiva: nella sezione campionati del sito federvolley.it sarà possibile seguire in tempo reale tutte le gare grazie al nuovo servizio di Live Scoring che permetterà ai tifosi di restare costantemente aggiornati sui risultati.

Il Live Score offrirà agli appassionati un nuovo strumento, garantendo una copertura completa degli incontri.

COMUNICATO STAMPA