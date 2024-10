ULTIM’ORA / Ausonia – Choc in paese, trovato privo di vita l’ex sindaco Michele Moschetta

E’ stato trovato privo di vita l’ex sindaco di Ausonia Michele Moschetta di 58 anni questa sera intorno alle ore 21.00. A notare il corpo alcuni conoscenti in una area in prossimita’ della sua abitazione, che hanno dato immediaatamente l’allarme. Immediati i soccorsi del personale sanitario del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 58enne. Michele Moschetta aveva ricoperto la carica di sindaco ed ex presidente del Parco degli Aurunci. Sul posto si sono recati i militi della Compagnia di Pontecorvo per i rilievi per stabilire le cause del decesso, non si esclude nessuna ipotesi.

foto web